Раскол в Службе безопасности Украины (СБУ) был неизбежен, и он будет только усиливаться, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил во вторник, 2 августа, в беседе с «Известиями».

Кроме того, по его словам, подобная ситуация имеет место быть не только в СБУ, но и во всех госструктурах Украины.

«Причем многие из этих людей, которые были молодыми офицерами и стояли у истоков создания СБУ, вышли из советских структур. Это раскол, который будет происходить и будет только усиливаться и закончится он тем, что молодое поколение гарантированно одержит верх на старым», — подчеркнул Буранов.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщили, что в СБУ происходит раскол — между сбежавшими с подконтрольных России территорий, которых обвинили в утере архивных документов, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе событий в Киеве 2014 года.

Ранее, 22 июля, в российских силовых структурах сообщали, что СБУ начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона, а также уничтожению секретных материалов еще за год до начала специальной военной операции России. Уничтожению, в частности, подлежали документы, связанные с работой СБУ со своей херсонской агентурой, которая добывала информацию для украинских силовиков с целью давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, определенных как пророссийски настроенные.

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, назвав причиной обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, уточнил он.

До этого, в конце июня, стало известно, что украинские войска при отступлении уничтожили часть документов в аэропорту Северодонецка. Часть из материалов уцелела. Они в том числе подтверждают военные преступления украинских силовиков в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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