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СБУ хотела уничтожить секретные документы еще за год до начала СВО

Источник: СБУ в начале 2021 года готовилась уничтожать секретные документы на случай боевых действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона и уничтожению секретных материалов еще за год до начала специальной военной операции (СВО) России. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в российских силовых структурах.

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В числе таких документов — приказ начальника управления СБУ по Херсонской области полковника Сергея Криворучко о подготовке к уничтожению секретных документов, датированный началом февраля 2021 года.

«В приказе речь шла о привлечении трех групп сотрудников управления к сбору документов, подлежащих эвакуации, и уничтожению части архива областного управления», — рассказал представитель одной из российских силовых структур «РИА Новости».

В частности, уничтожению подлежали документы, связанные с работой СБУ со своей херсонской агентурой. Агенты добывали информацию для украинских силовиков с целью давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.

Ранее сообщалось, что украинские боевики целеноправленно ведут огонь по объектам, на которых велась секретная деятельность. Так, 20 июля в администрации Запорожья рассказали, что украинские ударные беспилотники в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Отмечалось, что киевский режим опасается официального расследования о фактах создания грязных бомб для вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории АЭС.

До этого, в конце июня, стало известно, что украинские войска при отступлении уничтожили часть документов в аэропорту Северодонецка. Однако боевики не успели уничтожить все документы, часть из них уцелела. Они в том числе подтверждают военные преступления украинских силовиков в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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