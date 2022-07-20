Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре, обстрел всё еще продолжается, сообщили в среду, 20 июля, в администрации региона.

«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.)», — сообщил представитель властей «РИА Новости».

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытках Киева заблокировать приезд миссии оперативного управления по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской АЭС, которая находится под надзором властей региона.

По его словам, киевский режим опасается официального расследования о фактах создания грязных бомб для вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории АЭС.

Ранее украинские боевики уже пытались нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь. В регионе отмечали, что видимый прогресс в освобождении области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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