В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол — сбежавших с подконтрольных России территорий обвинили в утере архивных документов и переходе на российскую сторону. Об этом сообщает 2 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворот в Киеве 2014 года. — Ред.), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и больших огрехах в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что даже проверенные кадры вроде главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Рефата Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ.

Ранее, 22 июля, в российских силовых структурах сообщали, что СБУ начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона, а также уничтожению секретных материалов еще за год до начала специальной военной операции России. Уничтожению, в частности, подлежали документы, связанные с работой СБУ со своей херсонской агентурой, которая добывала информацию для украинских силовиков с целью давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, определенных как пророссийски настроенные.

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, назвав причиной обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, уточнил он.

До этого, в конце июня, стало известно, что украинские войска при отступлении уничтожили часть документов в аэропорту Северодонецка. Часть из материалов уцелела. Они в том числе подтверждают военные преступления украинских силовиков в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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