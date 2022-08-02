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В ФРГ пообещали оказать поддержку Тайваню в случае нападения Китая

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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 2 августа заявила о поддержке Тайваня в случае возможного нападения Китая.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа в нарушение международного права. Это, конечно же, относится и к Китаю», — цитирует Бербок Spiegel.

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние дни из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа газета China Times сообщила, что она прибудет на остров во вторник в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (17:00–18:00 мск). Вместе с ней будут еще шесть членов палаты представителей от Демократической партии.

Тогда же стало известно, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет сейчас направляется в юго-восточном направлении. По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C.

Также во вторник сообщалось, что в аэропорт Таоюань в Тайбэе пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. По некоторым данным, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет Тайвань, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на непризнанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе. Песков также отметил, что в Китае весьма чувствительное отношение к проблеме отношений с островным соседом и это совершенно оправданно.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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