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Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

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Фото: Global Look Press/Ceng Shou Yi
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Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и сейчас летит над морем Сулавеси. Об этом 2 августа свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По информации сервиса на 13:25 мск, за полетом Boeing C-40C следят 330 тыс. пользователей. Борт направляется из Малайзии и находится в районе Индонезии.

Ранее сообщалось, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет направляется в юго-восточном направлении. По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии уже прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C.

Также известно, что в аэропорт Тайбэя «Таоюань» во вторник пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

В свою очередь почетный профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чжэнчжи Артур Дин в комментарии «Известиям» высказал мнение, что визит Пелоси на Тайвань не приведет к войне или военному конфликту, однако его следствием почти наверняка станет усиление военного присутствия Китая вблизи Тайваня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, прозвучавшую на фоне возможного визита на остров Нэнси Пелоси, указала, что США дестабилизируют ситуацию в мире.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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