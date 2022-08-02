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МИД КНР заявил о готовности лишить США шансов на независимость Тайваня

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Пекин лишит Вашингтон малейших шансов на независимость Тайваня. Об этом во вторник, 2 августа, заявили в МИД Китая, комментируя возможный визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в рамках турне по странам Азии.

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«США переходят рамки дозволенного. Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня», — предупредили в министерстве.

Днем ранее тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации острова Цай Инвэнь на следующий день.

До этого, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

На фоне этих сообщений МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

В частности, как 1 августа заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, визит спикера на Тайвань подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Цзюнь подчеркнул, что остров является неотъемлемой частью Китая. Он добавил, что вопрос территориальной целостности страны представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин не создавать напряженность из-за возможного визита Пелоси на остров. Он указал на то, что она имеет право самостоятельно принимать решение относительно его посещения, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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