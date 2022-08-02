Болтон предрек проблемы Украине из-за нерешительности Байдена

Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для издания 19FortyFive.

Он считает, что американский лидер подорвал авторитет США, постоянно демонстрируя слабость в отношениях с Россией и Китаем.

«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — написал Болтон.

По его словам, Москва и Пекин извлекают «опасные уроки» из-за действий Байдена.

Экс-советник Трампа напомнил, что Белый дом склонен уступать под давлением. Он привел в пример вопросы обмена заключенными с Москвой, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее, 30 июля, историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что США совершили тактическую ошибку в ситуации вокруг Украины — это один из факторов, в результате которого Киев уже осенью может столкнуться с крупными трудностями в плане поддержки со стороны западных стран.

Историк также раскритиковал санкционную политику, охарактеризовав ее как неэффективную. Эксперт пояснил, что вместо намеченных результатов ограничительных мер в европейских странах можно наблюдать проблемы с инфляцией, пока российский рубль, напротив, сохраняет сильные позиции за счет продажи энергоресурсов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит никаких подвижек в позиции Запада и его готовности к уступкам по украинскому кризису. 7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине и в Донбассе.

Между тем обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek 28 мая отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России, то теперь они поменяли свои позиции и озаботились завершением конфликта в кратчайшие сроки.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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