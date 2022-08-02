Дуда рассказал о шоке после звонка Меркель Путину в 2021 году

Президент Польши Анджей Дуда был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году. Об этом польский лидер рассказал 1 августа в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он уточнил, что в июле прошлого года было опубликовано совместное заявление ФРГ и США, по которому для реализации проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. После чего и состоялся звонок Меркель российскому лидеру.

«Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — отметил Дуда.

Польский президент назвал проекты «Северный поток» своим «главным упреком в адрес Германии». Он добавил, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

Ранее, 29 июля глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». Он отметил, что для восстановления газоснабжения в ФРГ необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с РФ.

При этом, как отметил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от фракции ЛДПР Аркадий Свистунов в беседе с «Известиями», призыв Эрнста похож на глас вопиющего в пустыне. Он уточнил, что ФРГ всегда была против того, чтобы не запускать проект, сейчас в остро складывающейся ситуации с поставками газа Германия как основная заинтересованная сторона начинает опять настаивать на том, что этот проект всё-таки должен быть запущен, уточнил он.

Главы семи городов немецкого острова Рюгена 27 июля написали обращение к региональному и федеральному правительствам с просьбой ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». По их мнению, предложенный Берлином курс отказаться от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

Между тем ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Российский лидер напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.