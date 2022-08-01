Трамп назвал главной ошибкой Зеленского отказ идти на соглашение с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главную ошибку лидера Украины Владимира Зеленского в отношениях с российской стороной. По его словам, Зеленскому стоило пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным и отказаться от территориальных притязаний на Крым.

«Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — заявил Трамп в эфире американской радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show.

По его мнению, на сегодняшний день достигнуть какого-либо соглашения Киеву будет гораздо труднее, чем раньше, указал он.

26 июля на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные переговоры с Россией и достичь согласия. При необходимых 25 тыс. голосов призыв собрал более 30 тыс.

7 июля Зеленский заявил, что власти Украины не собирается уступать какую-либо часть своих территорий. В тот же день Путин отметил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

3 июля в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Зеленский «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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