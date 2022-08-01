В Москве задержали пожарного инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

В Москве задержан пожарный инспектор МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге столицы. Следствие добивается его ареста, сообщили в понедельник, 1 августа, в суде.

Пожар в хостеле произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

В результате происшествия погибли восемь человек. Причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

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