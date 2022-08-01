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Глава МВД Эстонии выступил за перенос памятника танку Т-34 в Нарве

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Фото: Commons.wikimedia.org/Marcus Vegas
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметса поддержал перенос памятника танку Т-34, расположенному рядом с Нарвой. Его слова 1 августа приводит телеканал ERR.

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«Моя позиция и позиция правительства по этому вопросу единая: очевидно, для танка придется найти место получше, чтобы его можно было достойно хранить, и сделать это тоже нужно достойно, учитывая всё то, каким символом видится танк местным жителям», — заявил глава МВД.

Он отметил, что в связи с последними событиями власти Эстонии рассматривают советский мемориал как символ агрессии.

«По-моему, он плохо подходит на роль памятника. Этот вопрос теперь является не местным, а государственным, и военной символикой должно заниматься эстонское государство», — отметил Ляэнеметса.

Он отметил, что точной даты переноса памятника нет. По словам главы МВД, мемориал не будут демонтировать без предупреждения и в ночное время.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. При этом премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что каждым мемориалом необходимо заниматься отдельно.

14 июля стало известно, что правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. Список составлен в соответствии с принятым 23 июня законом о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и об их демонтаже на территории Латвии.

В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

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