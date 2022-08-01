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Специалисты заявили о неподготовленности компаний в РФ к киберугрозам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оснащенность российских компаний защитным программным обеспечением (ПО) не соответствует уровню существующих угроз информационной безопасности. Об этом 1 августа сообщило агентство РАПСИ со ссылкой на специалистов компании «СёрчИнформ».

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Согласно данным исследования, которое компания проводила в конце 2021 года, даже встроенные в операционные системы инструменты безопасности используются не везде.

Основным мотивом к внедрению ПО для информационной безопасности респонденты из коммерческого сектора называли реальные потребности бизнеса (70% опрошенных), на втором месте — требования регуляторов (32%).

В госсекторе же ситуация противоположная. Там 71% компаний вкладываются в информационную безопасность для соблюдения нормативов и лишь 31,5% ощущают в защите данных реальную потребность.

При этом компании тратят бюджеты в основном на продление лицензионных ключей на защитные решения и техподдержку (86%). О закупке нового оборудования и ПО говорили немногим более половины опрошенных (53%).

Ранее, 6 июля, замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что из-за спецоперации по защите Донбасса против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания. По его словам, компьютерные атаки проводятся из разных точек земного шара и при этом четко скоординированы.

До этого, 29 июня, сайт российской государственной корпорации «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке после публикации фотографий «центров принятия решений» стран НАТО. За день до этого из-за хакерской атаки «упал» сайт Росреестра.

20 июня вузы России подверглись атакам хакеров. Как сообщили тогда в Минобрнауки, вредоносный трафик шел из Европы и Северной Америки.

18 июня советник президента РФ Антон Кобяков рассказал, что DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производились с IP-адресов из США и Украины, Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии и Бразилии.

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