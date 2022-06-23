Миноборнауки сообщило о хакерской атаке на российские вузы

Вузы России подверглись атакам хакеров, вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ в четверг, 23 июня.

«20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС. — Ред.) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», — подчеркивается в сообщении.

Как сказали в министерстве, специалисты НИКС с ИТ-службами вузов сделали все возможное, чтобы предотвратить входящий трафик, идущий из-за границы. Это уменьшило нагрузку на ресурсы организаций. Отмечается, что в данный момент стабильная работа возобновлена.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», — заявили в Минобрнауки России.

21 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости России парировать сильнейшее давление Запада в сфере критической и информационной инфраструктуры. Он также отметил, что Запад занимается «обработкой» российских айтишников, чтобы переманить их к себе.

18 июня советник президента РФ рассказал, что DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производились с ip-адресов из США и Украины, Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии и Бразилии.

9 июня МИД России сообщил о 22 группировках, ведущих кибератаки на критическую инфраструктуру России с Украины, из США, Грузии, Польши и других стран.

6 июня МИД предупредил Украину о «твердом и решительном ответе» в случае совершения киберпровокаций при пособничестве США. Директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что итог противостояния может оказаться катастрофическим.

С начала текущего года хакерским атакам были подвержены сайты российских СМИ, Кремля, РЖД, Роспотребнадзора и так далее.