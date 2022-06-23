Реклама
Прямой эфир
Мир
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов
Мир
Президент Эквадора Гильермо Лассо заболел коронавирусом
Мир
Мадуро выразил Афганистану соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Генсек НАТО засомневался в быстром вступлении Швеции и Финляндии в альянс
Мир
Вице-премьер Украины заявила о двух тысячах пленных украинских военных
Туризм
В МИД РФ заявили о небезопасности Греции для отдыха россиян
Мир
Минимум четыре человека ранены после нападения в Новой Зеландии
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Общество
У экс-депутата Госдумы Сопчука конфисковали турбазу за 900 млн рублей
Интернет
Миноборнауки сообщило о хакерской атаке на российские вузы
Мир
В МИДе заявили о «точке замерзания» в отношениях РФ с Хорватией и Словенией

Миноборнауки сообщило о хакерской атаке на российские вузы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вузы России подверглись атакам хакеров, вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ в четверг, 23 июня.

По всем статьям: в России зафиксировали кратный рост кибератак на СМИ
Какие приемы использовали злоумышленники и как от них защититься

«20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС. — Ред.) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», — подчеркивается в сообщении.

Как сказали в министерстве, специалисты НИКС с ИТ-службами вузов сделали все возможное, чтобы предотвратить входящий трафик, идущий из-за границы. Это уменьшило нагрузку на ресурсы организаций. Отмечается, что в данный момент стабильная работа возобновлена.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», — заявили в Минобрнауки России.

21 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости России парировать сильнейшее давление Запада в сфере критической и информационной инфраструктуры. Он также отметил, что Запад занимается «обработкой» российских айтишников, чтобы переманить их к себе.

18 июня советник президента РФ рассказал, что DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производились с ip-адресов из США и Украины, Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии и Бразилии.

9 июня МИД России сообщил о 22 группировках, ведущих кибератаки на критическую инфраструктуру России с Украины, из США, Грузии, Польши и других стран.

6 июня МИД предупредил Украину о «твердом и решительном ответе» в случае совершения киберпровокаций при пособничестве США. Директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что итог противостояния может оказаться катастрофическим.

С начала текущего года хакерским атакам были подвержены сайты российских СМИ, Кремля, РЖД, Роспотребнадзора и так далее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022