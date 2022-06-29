Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке

Сайт российской государственной корпорации «Роскосмоса» в очередной раз подвергся DDoS-атаке после публикации фотографий «центров принятия решений» (ЦПР) стран НАТО. Об этом в среду, 29 июня, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«После публикации «Роскосмосом» космических снимков «центров принятия решений» [Североатлантического альянса], сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что если прошлые атаки происходили из-за рубежа, то в этот раз «из родного Екатеринбурга».

Ранее, 28 июня, корпорация «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовала сделанные со спутника снимки, на которых указаны места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты так называемых центров принятия решений на Западе.

4 марта сообщалось, что система безопасности «Роскосмоса» зафиксировала снижение интенсивности кибератак с украинской территории на инфраструктуру компании и ее предприятий.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что администрация главы государства регулярно фиксирует кибератаки на сайт Кремля.

24 февраля после признания Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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