Российская государственная корпорация «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде 28 июня опубликовала сделанные со спутника снимки, на которых указаны места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты так называемых центров принятия решений на Западе.

Как указали в корпорации, в столице Испании открывается саммит, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов. Заодно даем координаты объектов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Трехдневный саммит Североатлантического альянса НАТО, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартует во вторник. Эксперты прогнозируют, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. При этом взаимодействие между Москвой и Брюсселем не исключается.

Кроме России в образе «угрозы» альянс впервые коснется «Китая и тех вызовов, которые он представляет для интересов, безопасности и ценностей» блока — в концепции 2010 года КНР не упоминалась ни разу.

Ранее в этот день генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин подчеркнул, что в подлинности информации нет «ни малейшего сомнения». Отмечается, что благодаря переданным кадрам со спутников ВСУ смогли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, где 22 июня были обнаружены фрагменты двух беспилотников.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).