Сайт Росреестра «упал» из-за хакерской атаки

Сайт Росреестра подвергся во вторник, 28 июня, хакерским атакам.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящий момент специалисты работают над восстановлением работоспособности сайта. Там также заверили, что данные пользователей защищены, и указали, что проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем зафиксировано не было.

В настоящее время получить доступ к сайту Росреестра не удается.

По данным некоторых СМИ, при взломе сайта на главной странице Росреестра была опубликована информация о Дне конституции Украины, который отмечается в этот день.

23 июня федеральные и региональные порталы «Госуслуги» также подверглись кибератакам. На следующий день в Минцифры РФ сообщили, что больше суток они успешно отражали массовые хакерские атаки на портал, которые были инициированы украинской стороной.

До этого, 9 июня, сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке. При попытке открыть главную страницу ресурса выдавалась ошибка 504.

6 июня МИД РФ предупредил Украину о «твердом и решительном ответе» в случае совершения киберпровокаций при пособничестве США. Директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских указал, что итог противостояния может оказаться катастрофическим.