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В Минцифры сообщили об успешном отражении хакерских атак на «Госуслуги»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Минцифры РФ больше суток успешно отражают массовые хакерские атаки на «Госуслуги», инициированные украинской стороной. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале министерства.

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«Специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тыс. IP-адресов, участвовавших в атаке. Хакеры пытались сорвать процесс предоставления социально значимых услуг в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пике атак нагрузка на «Госуслуги» составляла 340 тыс. запросов в секунду при обычном показателе до 50 тыс.

В ведомстве добавили, что некоторые IP-адреса были зарегистрированы в том числе в США, Нидерландах, Великобритании, ФРГ и других странах.

«Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось. Все атаки оперативно отражаются. Системы безопасности «Госуслуг» продолжают работать в штатном режиме», — заверили в министерстве.

Ранее, 23 июня, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов сообщил, что федеральные и региональные порталы «Госуслуги» с утра подвергаются кибератакам.

До этого, 9 июня, сайт Роспотребнадзора подвергся DDoS-атаке. При попытке открыть главную страницу ресурса выдавалась ошибка 504.

Днем ранее МИД России сообщил о 22 группировках, ведущих кибератаки на критическую инфраструктуру России. По данным ведомства, речь идет о хакерах с Украины, из США, Грузии, Польши и других стран.

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