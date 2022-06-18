Оргкомитет ПМЭФ рассказал об источниках DDoS-атак на ресурсы форума

DDoS-атаки на ресурсы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производились с ip-адресов, в том числе, из США и с Украины. Об этом 18 июня сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, атаки шли с мощностью 140 ГБ в секунду.

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», — сказал он.

Также интернет-атаки на ресурсы ПМЭФ шли с адресов Индонезии, Колумбии, Бангладеш, Таиланда, Колумбии и Бразилии.

17 июня выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за DDoS-атак на интернет-ресурсы и систему аккредитации форума. Так, была выведена из строя база участников форума, система аккредитации и система допуска.

Кроме того, возникла заминка с получением бейджей.

25-й Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе форума принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.