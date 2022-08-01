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ВСУ снова обстреляли Донецк из «Града»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередные удары по Куйбышевскому району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило в понедельник, 1 августа, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — указано в тексте.

Ранее в понедельник украинские силовики также обстреляли город из ствольной артиллерии.

Накануне министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что все горняки шахты, обесточенной из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ, подняты на поверхность, после того, как 72 шахтера оказались без света под землей на угледобывающем предприятии.

31 июля также стало известно, что мужчина 1980 года рождения в Донецке подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел на Нижнетагильской улице около дома 113.

30 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель. В тот же день представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по городу десять снарядов калибра 152 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к России за помощью.

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