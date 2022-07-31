Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Общество
Морской центр имени Петра Великого открыл кружки по робототехнике и киберспорту
Мир
В Донецке 72 горняка остались в шахте без света после обстрела со стороны ВСУ
Общество
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Общество
Владимир Путин посетил Петропавловский собор
Армия
Празднование Дня ВМФ завершилось во Владивостоке салютом
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Армия
Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе
Экономика
Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%
Сюжет:

В Донецке 72 горняка остались в шахте без света после обстрела со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что 72 шахтера оказались без света в шахте имени Скочинского после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки
Взятие города избавит от обстрелов Донецк и окрестности

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия.
Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По предварительной информации, под землей в шахте им. Скочинского находится 72 горняка, их будут выводить на поверхность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще пять человек находилось на выработках в шахте им. Абакумова. Их также выведут в ближайшее время. Информации о пострадавших нет.

«Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР», — уточнили в министерстве.

Ранее, 31 июля, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток». Кадры обстрела были сняты жителями Донецка.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

Такой же случай в Донецке произошел в ночь на 28 июля. Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города.

«Лепесток» — запрещенная противопехотная фугасная мина нажимного действия. Она весит 80 г. Как правило, «Лепесток» не убивает, а калечит человека. На крыле мины написано «1С», что свидетельствует о наличии устройства самоликвидации. Небольшой размер мин осложняет их поиск. Их выпуск прекращен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022