В Донецке 72 горняка остались в шахте без света после обстрела со стороны ВСУ

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что 72 шахтера оказались без света в шахте имени Скочинского после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия.

Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По предварительной информации, под землей в шахте им. Скочинского находится 72 горняка, их будут выводить на поверхность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще пять человек находилось на выработках в шахте им. Абакумова. Их также выведут в ближайшее время. Информации о пострадавших нет.

«Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР», — уточнили в министерстве.

Ранее, 31 июля, ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток». Кадры обстрела были сняты жителями Донецка.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

Такой же случай в Донецке произошел в ночь на 28 июля. Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города.

«Лепесток» — запрещенная противопехотная фугасная мина нажимного действия. Она весит 80 г. Как правило, «Лепесток» не убивает, а калечит человека. На крыле мины написано «1С», что свидетельствует о наличии устройства самоликвидации. Небольшой размер мин осложняет их поиск. Их выпуск прекращен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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