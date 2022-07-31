Горняки обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в Донецке спасены

Все горняки шахты, обесточенной из-за обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), подняты на поверхность. Об этом 31 июля сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Все горняки шахты имени Скочинского подняты на поверхность. Пострадавших нет», — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 72 шахтера оказались без света под землей на угледобывающем предприятии.

Кроме того, без электроэнергии также осталась шахта имени Абакумова. В горных выработках на момент инцидента работали пять человек. В министерстве отметили, что их выведут в ближайшее время.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель. В тот же день представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по городу десять снарядов калибра 152 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к России за помощью.

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