Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Петровского района Донецка. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ убили мирного жителя в Петровском р-не Донецка», — сказано в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее в субботу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 мм.

Удары были нанесены рано утром по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Накануне ВСУ обесточили восточный ствол шахты им. А.Ф. Засядько в Донецке, где под землей в момент обстрела находились 33 горняка.

До этого, 20 июля, сообщалось об обстреле Донецка и Горловки. Тогда было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм. Также отмечалось, что за 40 минут ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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