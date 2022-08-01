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Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур

Politico сообщила о возможном переключении внимания США с Украины на Тайвань

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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В случае эскалации на китайском острове США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня. Об этом пишет 1 августа газета Politico, ссылаясь на мнение неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Источник полагает, что в настоящий момент ситуация не вызывает особенного беспокойства у НАТО, однако она может легко обостриться.

«Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, но оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — считает дипломат.

Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и сейчас за происходящим пристально следят в европейских столицах.

Накануне азиатское турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки. Первым пунктом поездки Пелоси стал Сингапур.

30 июля издание The American Spectator сообщило, что если у кого–то и были сомнения в том, что «однополярное время» Америки закончилось, то телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем подтвердил это самым худшим образом. Как отметил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа, все сообщения об этом звонке оставляют впечатление, будто Си Цзиньпин предостерег американского президента от вмешательства в дела Тайваня.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. Он также заявил о «моральной победе Китая» над США в данной ситуации.

19 июля газета Financial Times сообщала о том, что делегация, возглавляемая Пелоси, предположительно может посетить Тайбэй, что вызвало разногласия между КНР и США. Тогда представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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