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В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине

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Фото: REUTERS
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Если у кого–то и были сомнения в том, что «однополярное время» Америки закончилось, то телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем подтверждает это самым худшим образом, пишет 30 июля The American Spectator.

Их звонок очень важен: что обсудили лидеры Китая и США
И в чем на фоне многочисленных проблем между странами можно увидеть позитив

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа отмечает в статье, что все сообщения об этом звонке оставляют впечатление, будто Си Цзиньпин предостерег американского президента от вмешательства в дела Тайваня.

При этом Белый дом в сообщениях об этом звонке даже не упомянул о предупреждении Китая. Вместо этого на дипломатическом языке говорилось об урегулировании разногласий и совместной работе в областях общих интересов.

«Китай чувствует слабость и раскол в США, и его лидеры приняли меры в отношении президента, который запинается в словах на пресс-конференциях, помощникам которого неоднократно приходится корректировать свои замечания и у которого исторически низкий рейтинг одобрения среди американского народа», — пишет автор.

Семпа проводит аналогию между Байденом и Кеннеди. Он сравнивает провал последнего во время операции в заливе Свиней с тем, как Байден провалил свой первый тест на внешнеполитическое лидерство в Афганистане. Семпа напоминает резкость Хрущева в Вене с Кеннеди и жесткость Си Цзиньпина во время разговора с Байденом о Тайване.

«Маловероятно, что Байден будет таким же интроспективным, как Кеннеди. Не ждите, что Байден признает, будто Си «выбил из него дух». Но, похоже, именно это и произошло во время их длительного разговора. Большой вопрос заключается в том, приведет ли оценка Си Цзиньпином Байдена к тому, что Китай повысит ставки в отношении Тайваня, как это сделал Хрущев в отношении Кубы. Возможно, мы находимся на пороге самого опасного внешнеполитического кризиса с 1962 года», — заключил эксперт по геополитике.

28 июля представитель Белого дома сообщил прессе, что телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня. Это первая беседа президентов с 18 марта.

Си Цзиньпин сказал Байдену, что воля китайского народа состоит в том, чтобы «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в отношении Тайваня и что «тот, кто играет с огнем, обожжется сам», согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

По данным Белого дома, американский президент ответил, что США выступают «решительно против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива».

Напряженность в отношениях Соединенных Штатов и КНР возросла после намерения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. 27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на Тайвань. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на остров, потому что «США важно продемонстрировать поддержку Тайваню».

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