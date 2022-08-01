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Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение в составе Украины

Замглавы херсонской администрации Стремоусов назвал ошибкой нахождение региона на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Находиться в составе Украины для Херсонской области было бы ошибкой, так как данный регион является исторически русской землей. Об этом заявил 1 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Стремоусов напомнил, что Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. И именно в эпоху правления российской императрицы вся территория Северного Причерноморья получила бурное развитие.

«Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — цитирует Стремоусова «РИА Новости».

Он также отметил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

Накануне Стремоусов высказал мнение, что география спецоперации России по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

30 июля власти Херсонской области приняли политическую декларацию развития, в рамках которой будущее региона обозначено вместе с Россией. Согласно тексту документа, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским.

В тот же день бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive заявил, что поставленная перед вооруженными силами Украины (ВСУ) задача отбить Херсонскую область находится за гранью возможного. По его словам, в настоящий момент этого не сможет сделать ни одна армия мира, стремление же Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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