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Алжир выразил готовность вступить в БРИКС
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Алжир выразил готовность вступить в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
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Фото: TASS/EPA/MOHAMED MESSARA
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Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом заявил президент республики Абдельмаджид Теббун в воскресенье, 31 июля.

По кирпичу: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Расширение этого объединения может принести всем его участникам немало экономических и политических выгод

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — приводит его слова канал Al Mayadeen.

Ранее, 14 июня, стало известно, что организация БРИКС может дополнить свой состав еще пятью государствами. Помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет. А также 18 июля о желании вступить в БРИКС заявила Нигерия.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила «Известиям» соответствующую информацию. Она отметила, что этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня в Пекине. Расширение она назвала хорошим шагом, который позволит усилить влияние БРИКС во всем мире.

Сейчас в экономический блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Как отметил в этом же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несмотря на всю важность БРИКС, данное объединение не станет альтернативой G20. Оба объединения он назвал взаимодополняющими.

23 июня на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин указал, что роль БРИКС сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

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