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Нигерия допустила вступление в БРИКС

Посол Нигерии заявил, что страна не против стать членом БРИКС
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Фото: Global Look Press/XinHua/Gao Jie
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Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что страна допускает свое вступление в БРИКС, и такой сценарий вполне вероятен в будущем.

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Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире. Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно», — сказал Шеху в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что этот вопрос будет зависеть от критериев членства. По его словам, когда начнутся переговоры, у руководства страны уже будет понимание преимуществ вступления в блок.

Ранее, 14 июня, стало известно, что организация БРИКС может дополнить свой состав еще пятью государствами. Помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила «Известиям» соответствующую информацию. Она отметила, что этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня в Пекине. Расширение она назвала хорошим шагом, который позволит усилить влияние БРИКС во всем мире.

23 июня на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин указал, что роль БРИКС сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

Сейчас в экономический блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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