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Полиция Косова опровергла информацию о пострадавших

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Информация об избитом сотрудниками спецподразделения косовской полиции сербе, которую распространила газета Kurir в соцсетях, не соответствует действительности, заявили косовские правоохранители 31 июля.

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«Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан избегать фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику», — приводит заявление полиции Косово «РИА Новости».

Ситуация в самопровозглашенном Косово обострилась после требования местными властями у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Полиция самопровозглашенной республики Косово около 18:15 по местному времени (19:15 мск) частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии. Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В свою очередь министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово. В заявлении ведомства отметили, что Приштина намеренно распространяет дезинформацию в эфире, соцсетях, на сайтах о якобы конфликтах и столкновениях с сербской армией.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он также отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе, и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Как заявила официальные представитель ведомства Мария Захарова, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Вучич и директор Офиса по Косово Петар Петкович.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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