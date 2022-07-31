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Родригес оправдался за слова о русском духе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бразильский боец Фернандо Родригес оценил собственное заявление, что русские бойцы слабее духом, чем поляки. По словам спортсмена, его слова были неправильно поняты, а россиян он оскорбить не хотел, сказал он 31 июля «Известиям».

«Я не говорил, что русские бойцы слабые. В России немало очень серьезных бойцов, например Харитонов, Федор Емельяненко. Гаджи – один из них. Но я его собираюсь победить», — сказал Родригес.

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Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

По его словам, он считает Россию прекрасной страной, где живут замечательные люди. Также он уважает многих российских бойцов.

По словам бразильца, ему очень нравится президент России Владимир Путин.

«Я уважаю президента Владимира Путина, российская армия вызывает огромное уважение. Российская культура и история имеют большое значение во всем мире», — добавил спортсмен.

По его мнению, люди живут в России счастливо. Он выразил надежду на первую победу в бою, которую одержит на русской земле.

В воскресенье Родригес прилетел в Россию, где 5 августа состоится его бой с Гаджи Наврузовым.

«Гаджи, бойся моих рук. Я намерен тебя нокаутировать в этом бою, несмотря на то что ты очень серьезный боец», — предупредил он.

30 июля россиянин Гаджи Автомат Наврузова пообещал сопернику показать силу русского духа. Поводом стало то, что в одном из последних интервью Родригес решил задеть не только своего соперника. Он попытался оскорбить каждого русского бойца, назвав их менее стойкими, чем, например, поляки, с которыми он выходил на ринг ранее.

28 июля бразилец записал угрожающее видеообращение Наврузову, отметив серьезность предстоящего боя. 19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

Предстоящий турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам ММА. В главном бою 5 августа сразятся также чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.

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