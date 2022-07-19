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Бразильский боец Родригес пригрозил Наврузову нокаутом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бразильский боец ММА Фернандо Родригес пообещал нокаутировать своего соперника Гаджи Наврузова в бою, который состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Привет Гаджи, я покажу тебе, что ММА намного сложнее, чем бокс без перчаток. Я собираюсь нокаутировать тебя этой рукой прямо здесь», — сказал бразильский боец, продемонстрировав свой кулак.

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Родригесу сейчас 35 лет, он вернулся в Россию через два года после поражения от Сергея Харитонова. Для Наврузова бой против бразильца станет дебютным в ММА. Накануне он рассказал журналистам, что каждый бой становится для него проверкой. На ринг спортсмен выходит, чтобы нокаутировать соперника.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Предстоящий турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам ММА. В главном бою 5 августа сразятся также чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

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