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Боец Гаджи Автомат назвал цель боя с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат заявил, что в любом бою выходит в октагон для того, чтобы отправить соперника в нокаут. Как сообщил спортсмен 18 июля, не станет исключением и предстоящая встреча Наврузова с его соперником из Бразилии Фернандо Родригесом.

«Для меня каждый бой — это проверка себя лично. Я выхожу, чтобы нокаутировать соперника, устроить драку. Поэтому болельщики меня и любят. Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку», — прокомментировал будущий поединок Гаджи Автомат.

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Драться с Родригесом россиянин решил по правилам ММА. Бразильца это, как выяснилось, не пугает. В своем видеопривете, который он послал в Россию из Бразилии, боец заявил, что ему хватит мужества осадить российского «нокаутера».

«Я знаю, что ты будешь драться в своей стране, у себя дома. Но я привезу эту победу в Бразилию, сделаем зрелищный бой, и я стану чемпионом», — предупредил Родригес.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

13 июля Наврузов отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.

Наврузов и Родригес встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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