Гаджи Автомат пообещал Родригесу показать в бою силу русского духа

Ярким событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа, станет поединок россиянина Гаджи Автомата Наврузова и бразильца Фернандо Родригеса, в преддверии боя российский спортсмен пообещал сопернику показать силу русского духа. Об этом он заявил 30 июля.

Словесный конфликт между бойцами уже вышел за рамки спорта. В одном из последних интервью Родригес решил задеть не только своего соперника. Он попытался оскорбить каждого русского бойца, назвав их менее стойкими, чем, например, поляки, с которыми он выходил на ринг ранее.

«Я ему знаете, что могу показать. Я не буду на камеру. Я ему в ринге покажу», — ответил Наврузов.

По словам Автомата, в ходе боя будет выяснено всё «за его разговор».

28 июля бразилец записал угрожающее видеообращение Гаджи Наврузову, отметив серьезность предстоящего боя. 19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

Предстоящий турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам ММА. В главном бою 5 августа сразятся также чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик.

Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.