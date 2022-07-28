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Родригес записал видеообращение к Гаджи Автомату

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Фото: РЕН ТВ
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Боец ММА Фернандо Родригес записал угрожающее видеообращение Гаджи Наврузову по прозвищу Автомат перед их боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Последний спарринг... 5 августа я участвую в одном из главных боев на РЕН ТВ, я иду на войну. Гаджи, это война», — заявил 28 июля бразильский спортсмен.

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Это не первый раз, когда Родригес эпатирует публику своими высказываниями. 22 июля он заявил, что российские бойцы слабее духом, чем поляки и тем более бразильцы. После этого известный боец ММА Александр Шлеменко предрек Родригесу поражение, так как эти слова замотивируют Гаджи Автомата.

19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Наврузов и Родригес встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

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