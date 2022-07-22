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Родригес считает россиян слабее духом в сравнении с поляками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Фернандо Родригес заявил, что россияне не сравнятся по силе духа с поляками и бразильцами. Об этом он 22 июля рассказал «Известиям».

«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет. Проводил бои в Бразилии, дрался в Польше. После того, как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», — сказал Родригес.

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Такое заявление он сделал перед боем с россиянином Гаджи «Автоматом» Наврузовым, который состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Схватка пройдет по правилам смешанных единоборств.

19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

Родригесу сейчас 35 лет, он вернулся в Россию через два года после поражения от Сергея Харитонова. Для Наврузова бой против бразильца станет дебютным в ММА. Он рассказал журналистам, что каждый бой становится для него проверкой. На ринг спортсмен выходит, чтобы нокаутировать соперника.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

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