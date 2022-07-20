Гаджи Автомат ответил пригрозившему ему нокаутом Родригесу

Боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат заявил, что бразилец Фернандо Родригес, пригрозивший ему нокаутом, ответит за свои слова на ринге. Они встретятся 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Верь в себя, Родригес. Верь в себя. Я хочу, чтобы достоял все раунды. Хотя бы дал мне бой. Не сразу упал. Потому что уже нападался, я не знаю. Чтоб потом не говорил: «Я сюда приехал, сразу уснул». Вот. За свои слова ты должен ответить в ринге один на один», — сказал он.

Боец подчеркнул, что уверен в своей победе, несмотря на опыт бразильца. Также Наврузов отметил, что бой в MMA является для него большим вызовом, его сильная сторона — взрывные удары с рук, от которых соперники падают.

«Поэтому я буду играть на своих сильных сторонах. Силовые удары у меня есть. Будем рубиться, а там уже посмотрим, кто сильнее, умнее, техничнее и кому нужна победа», — подчеркнул Автомат.

Днем ранее Родригес пригрозил нокаутом Наврузову.

«Привет, Гаджи. Я покажу тебе, что ММА намного сложнее, чем бокс без перчаток. Я собираюсь нокаутировать тебя этой рукой прямо здесь», — сказал Родригес.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

13 июля Наврузов отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачу перед собой Наврузов ставит соответствующую — выйти на ринг и нокаутировать противника.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.