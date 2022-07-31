Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Армия
Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе
Экономика
Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%
Мир
Путин и Эрдоган обсудят украинский кризис на встрече в Сочи
Экономика
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
Армия
Новая Морская доктрина РФ определяет действия США и НАТО как угрозу безопасности
Мир
ВС РФ уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777
Мир
На границе Афганистана произошли столкновения между ВС Ирана и талибами
Мир
ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен»

В NYT увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на ковид

NYT: повторный положительный тест Байдена на COVID-19 помешает ему переизбраться
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повторный уход на карантин президента США Джо Байдена серьезно ухудшит его рейтинг и подорвет усилия демократов сохранить лидерство после осенних выборов. Такое мнение выразил 30 июля политический обозреватель Питер Бейкер в статье для New York Times.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — говорится в материале.

Эксперт указал на то, что повторная изоляция отодвигает турне американского лидера по стране, необходимое ему после ряда зарубежных поездок для улучшения позиций демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.

Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

Позднее, 30 июля, стало известно, что президент США снова сдал положительный тест на коронавирус и вернулся на карантин.

По некоторым данным, Байден может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года уже в сентябре.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, добавили аналитики.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер 10 июля выразил мнение, что 79-летний Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022