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Байден снова сдал положительный тест на коронавирус и вернулся на карантин

Антигенный тест Байдена на коронавирус оказался положительным, президент США вернулся на карантин
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Антигенный тест Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, президент США вернулся на карантин, сообщили 30 июля в Белом доме.

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Подробности о состоянии американского лидера не приводятся.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.

Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.

27 июля президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача Байден прекращает меры строгой изоляции, однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.

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