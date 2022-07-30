Байден снова сдал положительный тест на коронавирус и вернулся на карантин
Антигенный тест Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, президент США вернулся на карантин, сообщили 30 июля в Белом доме.
Подробности о состоянии американского лидера не приводятся.
21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.
Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.
27 июля президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача Байден прекращает меры строгой изоляции, однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.