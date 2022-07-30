Захарова посоветовала Джонсону сменить пол ради поста генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля иронично прокомментировала распространенное мнение, что у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона слишком мало шансов занять пост генерального секретаря НАТО.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники рассказало, что у Джонсона нет шансов получить эту должность из-за того, что «очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО».

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле. В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 июля, бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон рассказала, что ее работа с Джонсоном больше напоминала работу его личной няни. По словам Уотсон, ей регулярно приходилось напоминать премьер-министру о многих ежедневных вещах в период первых месяцев коронавирусной пандемии.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

В Великобритании идут теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.