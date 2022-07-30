Российские военные доставили 5 т гумпомощи в освобожденное село ЛНР

Российские военнослужащие доставили 5 т гуманитарной помощи в один из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Солдаты привезли жителям продукты и предметы первой необходимости. В наборах есть крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

«Кроме продуктов жителям были переданы медикаменты и предметы личной гигиены», — уточнили в ведомстве.

Российские военные на постоянной основе доставляют жителям освобожденных от боевиков поселений всё необходимое. Гуманитарные колонны формируются и отправляются в пункты назначения незамедлительно. Это позволяет избежать продовольственного коллапса.

26 июля Минобороны опубликовало кадры помощи жителям Лисичанска. Военнослужащие Центрального военного округа России доставили более 30 т гуманитарного груза в отдаленные районы ЛНР. Местные жители рассказали о том, что украинские власти и националисты в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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