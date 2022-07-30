Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей
Сюжет:

Российские военные доставили 5 т гумпомощи в освобожденное село ЛНР

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие доставили 5 т гуманитарной помощи в один из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Солдаты привезли жителям продукты и предметы первой необходимости. В наборах есть крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Просчитались — прослезились: Киев нанес ракетный удар по своим военнопленным
Ошибка при подготовке побега или намеренное устранение — чем объяснить гибель более 50 украинских военнослужащих

«Кроме продуктов жителям были переданы медикаменты и предметы личной гигиены», — уточнили в ведомстве.

Российские военные на постоянной основе доставляют жителям освобожденных от боевиков поселений всё необходимое. Гуманитарные колонны формируются и отправляются в пункты назначения незамедлительно. Это позволяет избежать продовольственного коллапса.

26 июля Минобороны опубликовало кадры помощи жителям Лисичанска. Военнослужащие Центрального военного округа России доставили более 30 т гуманитарного груза в отдаленные районы ЛНР. Местные жители рассказали о том, что украинские власти и националисты в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022