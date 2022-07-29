Путин поручил Хуснуллину помочь ДНР и ЛНР с восстановлением соцобъектов и домов к зиме

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить вместе с властями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) инфраструктуру к зимнему сезону. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул: нужно, чтобы люди провели эту зиму «в нормальных, человеческих условиях».

«Сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — сказал президент России.

Кроме того, поручено помочь ЛНР и ДНР с восстановлением социальных объектов, городской инфраструктуры и жилого комплекса.

Также российский лидер выразил надежду, что в ближайшие два года в Мариуполе будет возведен многопрофильный медицинский центр, а в Донецке — перинатальный.

Кроме того, была обсуждена возможность представить жителям ДНР и ЛНР приобретать жилье по жилищным сертификатам и получать выплаты на ремонт.

26 июля Марат Хуснуллин заявил «Известиям», что сейчас на территории восстанавливаемых республик работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Проекты по реконструкции региона курируют Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В конце июня председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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