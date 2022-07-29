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В Совфеде заявили о страдании США от приступов «гегемонизма»

Сенатор Климов о переговорах Байдена и Си Цзиньпина: в США до сих пор не избавились от приступов гегемонизма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Вашингтоне до сих пор не избавились от приступов гегемонизма, которыми они страдают достаточно давно. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

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«Возможно, Госдеп рассчитывал, что Пекин будет более деликатно разговаривать на острые темы, а в Пекине были настроены как раз на то, чтобы ни у кого не осталось сомнений относительно позиции КНР по защите ее национальных интересов. Эти интересы, в частности, основаны на том, что Тайвань является китайской территорией, а находящийся там сейчас режим по сути мешает Китаю полноправно обеспечивать свой суверенитет», — отметил он.

В свою очередь американские должностные лица, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, делают все для того, чтобы показать, что Тайвань не является частью КНР, а фактически выступает в качестве доминиона США, указал сенатор.

Также Климов напомнил, что ранее в Соединенных Штатах звучали заявления о необходимости «наказаний» в отношении КНР за то, что Китай не пополнил список недругов России. Между тем Пекин и Москва в 2015 году подписали совместное заявление о сопряжении больших стратегических программ, в том числе по евразийской интеграции и «Шелковому пути».

«У нас с Китаем стратегическое крупномасштабное всеобъемлющее сотрудничество. Поэтому здесь позиция, высказанная Си Цзиньпином очень понятна, объяснима и исходит из прав любой суверенной державы. А вот США и их позиции, их отношение к происходящему показывают, что в Вашингтоне до сих пор не избавились от приступов гегемонизма, которыми они страдают достаточно давно и очень серьезно», — заключил парламентарий.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль солидарен в вопросе Тайваня с Си Цзиньпином и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая.

Накануне Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между Байденом и Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня. Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили спецоперацию России в Донбассе и при этом избежали дискуссии по установлению ценовых лимитов на нефть. Это первая беседа президентов с 18 марта.

Напряженность в отношениях Соединенных Штатов и КНР возросла после намерения Пелоси посетить Тайвань. 27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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