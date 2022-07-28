Байден и Си Цзиньпин обошли при обсуждении тему ценовых лимитов на нефть
Переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином не касались вопроса о ценовом лимите на российскую нефть, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации в четверг, 28 июля.
«В ходе беседы двух лидеров вопрос об установлении лимита цен на российскую нефть не поднимался в каком-либо виде», — приводит «РИА Новости» слова представителя Белого дома.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в ходе саммита 26–28 июня договорились о начале ограничений цен на российские нефть и газ, чтобы снизить зависимость от энергоносителей из России.
На спецбрифинге представитель американской администрации также отметил намерение сторон встретиться очно.
«Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для встречи»,— добавил источник.
Первые с марта телефонные переговоры двух лидеров состоялись ранее в этот день. Они продолжались более двух часов. Политики среди прочего обсудили украинский вопрос и Тайвань.
Си Цзиньпин сказал Байдену, что воля китайского народа состоит в том, чтобы «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в отношении Тайваня и что «тот, кто играет с огнем, обожжется сам», согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.
По данным Белого дома, американский президент ответил, что США выступают «решительно против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива».
В заявлении также отмечено, что беседа Байдена и Си Цзиньпина была частью усилий по «поддержанию и углублению линий связи между Соединенными Штатами и КНР, ответственному разрешению разногласий и совместной работе в сферах взаимных интересов».