Александр Иванов и рок-группа «Рондо» выступили перед военными в госпитале

Александр Иванов и рок-группа «Рондо» в рамках поддержки участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик выступили с концертной программой перед военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье. Об этом 29 июля сообщили в Минобороны России.

Александр Иванов выразил слова благодарности военнослужащим за их ратный подвиг, отметив, что священный долг любого русского человека — поддержать наших защитников.

«Только победы! Фашизм не пройдет, и русский мир будет освобожден. Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул музыкант.

В ходе выступления музыканты исполнили давно полюбившиеся слушателям композиции, такие как «Я буду помнить», «Мечты», «Московская осень», «Боже, какой пустяк», и множество других.

Также в госпитале им. А.А. Вишневского для проходящих лечение военнослужащих и медперсонала открылась выставка войлочной скульптуры «Узелки на память» основателя уникального жанра, лауреата и победителя международных фестивалей и выставок Ирины Андреевой.

На площади более 200 кв. м. представлены целые истории из детства, рассказанные в войлоке: деревенская печь с валенками, велосипед у изгороди, цыплята в зарослях мальвы у забора и многие другие. Сюжеты из деревенской жизни, воплощенные в работах автора, дороги и понятны всем. Работы Ирины Андреевой «живут» в различных музейных и частных коллекциях России, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Японии, США и Канады.

26 июля участников спецоперации в госпитале в Феодосии навестил певец Филипп Киркоров. Артист подарил военнослужащим книги с автографами, диски и билеты на концерт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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