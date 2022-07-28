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МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
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МИД Финляндии предложил нарушить нормы Евросоюза и аннулировать выданные россиянам визы

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Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России. Об этом 28 июля сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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Первым вариантом названо полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами шенгенского пространства.

Второй вариант — ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, однако он малоэффективен, поскольку лишь многолетних многоразовых финских виз в России около 100 тыс.

Третий — разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов — на лечение, похороны и по другим подобным обстоятельствам.

Четвертый вариант — аннулировать все выданные визы у россиян, что будет вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.

Пятый вариант — закрыть границу для пассажирских перевозок, что чревато политическими последствиями из-за протестов общественности и не будет поддержано политиками.

Шестой вариант — общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия декларирует направление своей политики.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает возможный отказ Финляндии от выдачи гражданам РФ туристических виз крайне негативно. Он выразил надежду, что в итоге такое решение не будет принято. Песков предупредил, что подобные действия повлекут за собой контрмеры и ответную реакцию.

Днем ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она. При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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