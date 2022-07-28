МИД Финляндии предложил нарушить нормы Евросоюза и аннулировать выданные россиянам визы

Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России. Об этом 28 июля сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Первым вариантом названо полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами шенгенского пространства.

Второй вариант — ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, однако он малоэффективен, поскольку лишь многолетних многоразовых финских виз в России около 100 тыс.

Третий — разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов — на лечение, похороны и по другим подобным обстоятельствам.

Четвертый вариант — аннулировать все выданные визы у россиян, что будет вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.

Пятый вариант — закрыть границу для пассажирских перевозок, что чревато политическими последствиями из-за протестов общественности и не будет поддержано политиками.

Шестой вариант — общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия декларирует направление своей политики.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает возможный отказ Финляндии от выдачи гражданам РФ туристических виз крайне негативно. Он выразил надежду, что в итоге такое решение не будет принято. Песков предупредил, что подобные действия повлекут за собой контрмеры и ответную реакцию.

Днем ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она. При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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