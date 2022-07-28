В Совфеде ответили на резолюцию США с призывом признать РФ спонсором терроризма

Резолюция cената США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма — это попытка демонизировать РФ. Об этом в четверг, 28 июля, предупредил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном практически отсутствуют.

Как отметил политик, в мире давно сложилось устойчивое мнение, что именно американцы спонсируют террористические организации по всему миру. Помимо этого, Цеков напомнил об Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и множестве других государств, в дела которых вмешивались Соединенные Штаты.

«Поэтому этим решением они пытаются демонизировать образ России, поскольку у них ничего не получилось с РФ как со страной-изгоем. Они думали, что весь мир примет участие в санкционной политике, в блокаде, которую затеяли американцы, но ничего из этого не вышло. Надо ситуацию усугублять, вот они и принимают подобные решения, они совершенно никчемны по своей сути», — указал сенатор.

По словам парламентария, это еще раз выставляет Соединенные Штаты в невыгодном свете. Вместо того чтобы идти на какие-то взаимные договоренности по снижению международной напряженности, Вашингтон продолжает усугублять ситуацию еще больше, заключил Цеков.

Накануне сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию страной — спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Чечне, Сирии, Донбассе и на Украине. Сама резолюция была внесена на рассмотрение еще 9 мая.

27 июля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что Госдепартамент страны изучает, возможно ли с точки зрения американского законодательства внести Россию в такой список.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить РФ в такой перечень. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».