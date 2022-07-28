Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ

Суд в Москве 28 июля оштрафовал сервис по прослушиванию музыки Spotify на полмиллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — постановил судья.

Данный пункт статьи предусматривает ответственность за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Ранее в этот день мировой суд также оштрафовал за отказ от локализации данных Tinder на 2 млн рублей и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) на 18 млн рублей. Кроме того, по той же причине по 1 млн рублей штрафа должны будут выплатить Snapchat и Hotels.com.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эту информацию за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России.