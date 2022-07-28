Суд оштрафовал Hotels.com за отказ от локализации данных россиян

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис по бронированию гостиниц Hotels.com на 1 млн рублей за отказ от локализации данных россиян. Об этом 28 июля сообщает корреспондент «Известий».

«Признать виновным Hotels.com, L.P. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании грозил штраф до 6 млн рублей. Ранее Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не выполнила предписание.

В суде представитель сервиса отметил, что компания перестала обрабатывать данные россиян с 1 апреля. Он просил заменить штраф предупреждением, утверждая, что правонарушение совершенно впервые и не несет общественно-опасных последствий.

«Мы не признаем это нарушением, но если всё же суд посчитает, что состав правонарушения есть, то штраф к нам не применим. Тут две альтернативы — или заменить штраф на предупреждение, или прекратить производство за отсутствием состава», — заявил юрист.

Ранее в этот день мировой суд также оштрафовал за отказ от локализации данных Tinder на 2 млн рублей, WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) на 18 млн рублей и Snapchat на 1 млн рублей.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.