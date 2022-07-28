Владелец Tinder оштрафован на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Москвы оштрафовал владельца сервиса знакомств Tinder компанию Match Group LLC за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил признать организацию «Match Group LLC» виновной и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — говорится в решении суда.

Защитник Match Group LLC сообщил в суде, что компания не считает себя виновной. По его словам, дело нужно было прекратить, так как вменяемое нарушение не было доказано в установленном законом порядке.

Интернет-компания из Америки со штаб-квартирой в Далласе владеет рядом сервисов для знакомств — Ablo, Amoureux.com, Meetic, Tinder и другими.

Требование о локализации персональных данных россиян выполнили около 600 зарубежных компаний. Однако есть и отказывающиеся выполнять закон. Так, 12 июля компания Apple была оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.

6 июля стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.