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Присяжные по делу убийства девочки в Тюмени нарушили тайну совещательной комнаты

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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
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Тюменский областной суд, рассматривающий уголовное дело об убийстве 8-летней девочки, сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей и процесс по делу начнется с самого начала. Как сообщается 28 июля в Telegram-канале судебного учреждения, это связано с тем, что присяжные заседатели по делу обвиняемого Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты.

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«Сегодня Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты», — говорится в сообщении.

О фактах нарушения суд узнал в результате распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 333 и ч. 4 ст. 341 УПК РФ, вердикт коллегии признан несостоявшимся.

24 января сообщалось, что в Главном следственном управлении СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Следствие установило, что 30 июня 2021 года подозреваемый Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, встретил незнакомую ему малолетнюю девочку на лестничной площадке одного из жилых домов города. Он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру, где задушил.

30 июня 2021 года девочка ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени и пропала. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

25 августа Бережной был задержан по подозрению в убийстве. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

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